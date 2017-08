A nyugdíjasok bére nem lehet kevesebb a minimálbérnél

Forrás: MTI-Sztárklikk

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben a foglalkoztatási formában csak öregségi nyugdíjasok, köztük a 40 éves szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonult női munkavállalók vehetnek részt, korengedményes nyugdíjasok nem.Kováts Balázs szerint a kiskereskedelmi és a gyorséttermi láncoknál, a beszállító cégeknél és az egészségügyi szektorban nagy a munkaerőhiány, ezért vélhetően a nyugdíjasok ezeken a területeken tudnak majd könnyen elhelyezkedni.A jelentkezésről elmondta, hogy az érdeklődők a szövetkezet honlapján - www.szomszedok.eu - olvashatnak további információkat, valamint itt regisztrálhatnak. Ezt követően a szövetkezet munkatársa veszi majd fel a jelentkezővel a kapcsolatot.Kováts Balázs közölte: a szövetkezetet, egy konzorciumi formában működő országos lefedettségű hálózat, amely négy tájegység alapján Északi és Déli Szomszédok, Keleti Szomszédok, valamint Pesti Szomszédok elnevezésű szövetkezetekre osztható.A Pest megyei szervezet kivételével - ahol még nem fejeződött be az engedélyeztetési folyamat a cégbíróságon - az északi és a déli szervezetnél már elkezdődött a nyugdíjasok foglalkoztatása, míg a Keleti Szomszédoknál jövő héten állhatnak munkába az idősek.A Déli Szomszédoknál eddig 500-an, az északinál pedig mintegy 80-an érdeklődtek a lehetséges állásokról.Kováts Balázs kiemelte, a nyugdíjas szövetkezet egy olyan új foglalkoztatási forma, amire az iparnak és a gazdaságnak is szüksége van.A nyugdíjas-szövetkezetekről szóló jogszabály szerint a nyugdíjasoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jövedelemadót, ha a megkeresett összeget pénzben veszik fel.A munkavállalás mellett a nyugdíjukat is megtarthatják. Az atipikus és laza foglalkoztatási forma alkalmazására várhatóan elsősorban a kereskedelemben vagy a vendéglátásban lesz igény.