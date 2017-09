Forrás: Hír TV

Miközben a magyar kormány és a propagandasajtó a menekültek távol tartásának a második évfordulóját ünnepli, az ENSZ elítéli a kormány idegenellenességét és arra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar vezetés célja távol tartani a legális menekülteket is, emlékeztet a Vatikáni Rádió.Az összefoglalójuk szerint a magyar hatóságok igyekeznek a lehető legrosszabb körülményeket megteremteni a rászoruló embereknek, hogy azok innen is menekülni akarjanak, emlékeztet a magát a pápa hangjaként aposztrofáló rádió.