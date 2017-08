A parlamenti ülést valójában Soros György és egyeteme védelmére hívják össze

Mészáros kivásárolta Demjánt

Zánkán terjeszkedik a felcsúti gázszerelő-milliárdos, Mészáros Lőrinc - írja a Zoom.hu. Ezúttal nem kempinget vagy hotelt vett a Balatonnál, hanem Demján Sándort vásárolta ki a Canter Borház Kft.-ből.

Ez az ország egyik legmodernebb szőlőfeldolgozója és pincészete. Orbán Viktor barátjának ez már az ötödik boros befektetése. Kisebb tokaji borászbirodalma is van, de állami feladatot is kapott már borokkal foglalkozó cége.Mészáros hamarosan utolérheti Demjánt a leggazdagabb magyarok listáján is. Demján Sándornak most 160 milliárdja van, amive...