A Playboy kiadója is a Fidesznek dolgozik

Forrás: hvg.hu

A svájci milliárdos, Jürg Marquard érdekeltségét legutóbb - 2016 végén - a Népszava potenciális vevőjeként emlegetették, de a napilapot végül nem ő vette meg.A Playboy, a JOY, az InStyle, a Shape, az Éva és a Men's Health magazinokat kiadó, tavaly 2 milliárd forintos árbevétel mellett csaknem 100 milliós adózott eredményt elkönyvelő cég az életmódlapok megjelentetése mellett évek tartalomgyártói, kreatív, nyomdai és terjesztési szolgáltatásokat is kínál, márkamagazinokat is készít egy-egy üzletláncnak vagy forgalmazónak, arra viszont eddig nem láttunk példát, hogy pártkiadványt megjelentettek volna.A Fidesz képviselőcsoportjával még júniusban kötött, októberig szóló megbízásról Kósa Lajos frakcióvezető a hvg.hu -nak csak annyit árult el, hogy a júniusban elfogadott törvényjavaslattal életre hívott nyugdíjas-szövetkezeteket népszerűsítő kiadványról van szó, ami ősszel jelenik majd meg.Az információt a hvg.hu-nak megerősítette a Marquard Média ügyvezető igazgatója is. A szerződésről Óhidi Zsuzsanna üzleti titokra hivatkozva nem akart többet mondani. A pártoktól érkező megbízásaikat firtató kérdésinkre az ügyvezető azt mondta: "abszolút mindenkinek dolgozunk, akinek jó tartalomra van szüksége, akár pártoknak is", de a Fidesz megbízása előtt állítása szerint nem dolgoztak más politikai szervezetnek.