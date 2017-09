A politika miatt nincs munkája Galkó Balázsnak

Forrás: Bors

Nincs jó passzban Galkó Balázs, aki lassan gyógyul súlyos daganatos betegségéből - írja a Bors . A színésznél két évvel ezelőtt nyelvgyökrákot diagnosztizáltak az orvosok, sugárkezelést kapott, többször feküdt legyengült állapotban kórházban is, mert enni sem tudott, ráadásul lassan a munkáit is elveszítette. Az őszi színházi évad már kezdetét vette, de az ő nevével egyetlen darabban sem találkozunk. A hatvannyolc éves színész szerint ennek nem az egészségügyi állapota, hanem markáns politikai véleménye az oka.- Nincsenek felkéréseim. Félnek tőlem a színi igazgatók, így ugyan a Rádió Bézsben van egy műsorom, de az időm nagy részét a gyerekeimmel töltöm. Köszönöm szépen, ennek ellenére jól vagyok! - mondta az évek óta szabadúszó színész, aki talán néhány kilót hízott az utóbbi hónapokban, de még így is nagyon sovány.Galkónak két felnőtt és két kisgyermeke van. Sára és Márton még intenzíven igénylik apjuk jelenlétét és munkával is bőven ellátják.- A gyerekeimet mindennap el kell vinnem az iskolába, délutánonként értük megyek, aztán különböző szakkörökre, edzésekre hordom őket, és főzök nekik. Leginkább a keleti konyhát szeretem, de mindent el tudok készíteni - mondta. - Nekem most az ő nevelésük a munkám.