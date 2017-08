A Putyin-látogatás kapcsán is egymásnak esett az Új Pólus

"Az Együtt két hónapja bejelentette, hogy tüntet Putyin magyarországi látogatásakor. Mára az LMP és a Momentum is bejelentette. Ez az a két párt, amelyik azt mondja, hogy mocskos lejáratódott politikusokkal (értsd én és a pártom) nem működik együtt a választásokon, azonban konkrét, az ország egészét érintő ügyekben igen. Ehhez képest a sajtó szabadságáért rendezett tüntetésre nem delegáltak felszólalót a megkeresés ellenére. Az indokokat tőlük kérdezd.



Most ismét megkeresem őket, hogy a putyini rezsim elleni fellépés vajon olyan közös ügy-e, amiben hajlandóak együttműködni. Valószínűleg fontos ügynek gondolják ők is, hiszen maguk is bejelentettek megmozdulást. Már csak az a kérdés, hogy az együttes fellépés megy-e, vagy ismét felülírja a pártérdek a közös célt, hogy egy nagy és hatásos megmozdulás legyen több elaprózott helyett."

Szerző: Frey

Továbbra is döcög az Új Pólus szervezése. A sajtószabadságért szervezett augusztus 20-ai tüntetés kudarcba fulladt, mindössze háromszáz érdeklődőt vonzott, pedig Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is felszólalt. A nemzeti ünnepre kitalált esemény kapcsán az LMP és a Momentum nem hogy szónokot nem küldött, de válaszra sem méltatta az Együttet, amely a demonstráció szervezője volt. Most pedig a jövő heti Putyin-látogatás okoz újabb konfliktust.Juhász Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fakadt ki tegnap, hogy már ő is a "múlt embere" a még újabb párt számára, majd azzal folytatta, hogy ők már korábban bejelentették, hogy ismét füttyszóval várják az orosz elnököt.Azóta azonban kiderült, hogy az LMP és a Momentum is tüntetést szervez Putyin ellen. Az Együtt elnöke most levélben próbálja meggyőzni Szél Bernadettet, Hadházy Ákost és Fekete-Győr Andrást, hogy ne külön, hanem együtt tiltakozzanak.Sok idő nincs a megegyezésre. Putyin öt nap múlva érkezik Budapestre...Juhász Péter a következőket mondta: