A rendőrség életmentő figyelmeztetése

Forrás: police.hu

Nagyobb figyelmet kíván például a szél által az útra sodort törmelék, faág, fontos helyesen megválasztani a sebességet, a fékutat. Viharban a gyalogosoknak is érdemes óvatosabbnak lenniük, hiszen az autósok is nehezebben észlelhetik őket - hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség.A kétkerekűeket használók viharos szélben jobban teszik, ha félreállnak, behúzódnak fedett részre, a síkos út előbb okoz kellemetlen helyzetet nekik, mint egy autónak.A váratlanul lezúduló, özönvízszerű esőzés miatt a járművezetőknek számítaniuk kell a látótávolság hirtelen csökkenésével, az úgynevezett "vízen futás" veszélyeivel. Ilyenkor a kerék fokozatosan elveszíti kapcsolatát az úttesttel, "felfut" a vízre, és a tapadás megszűnése miatt a jármű kormányozhatatlanná válik.Mindez akkor alakul ki a legkönnyebben, ha a nagy sebesség kopott gumiabroncsokkal párosul. Az autógumi futó felületének bordázatát nyáron is ellenőrizni kell, zivatar idején azonnal csökkentsék a sebességüket, vagy álljanak félre, és ha csendesedik az eső, akkor folytassák útjukat.Országúton, autópályán az erős oldalszélre kell viharban felkészülni, ennek hatása pontos kormánymozdulatokkal ellensúlyozható. Tartósan szeles szakaszon mérsékelni kell a sebességet annyira, hogy a kocsi a széllökésekben képes legyen stabilan az utat követve haladni.Ha valaki úgy érzi, hogy a vihar olyan körülményeket teremtett, amelyben nem képes a járművét biztonsággal vezetni, akkor álljon félre, hiszen egy bizonytalankodó vezető is veszélyforrást jelenthet a többi közlekedőre.A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal, a mindenkori forgalomnak és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek. Tartsanak kellő követési távolságot, előzés során mindig győződjenek meg a manőver biztonságos befejezésének lehetőségéről!