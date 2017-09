A rokkantakból is hasznot húznak

Forrás: MTI-Sztárklikk

Közölte, az állam "elméletileg" támogatja a mozgáskorlátozottak gépkocsivásárlását, új autó esetén 1 millió, használt esetén 600 ezer forinttal, azonban az erről szóló kormányrendelet, az interneten fellelhető adatok és mozgáskorlátozottak beszámolói alapján ezt a támogatást csak akkor kaphatják meg az érintettek, ha egy bizonyos lízingcéggel kölcsönszerződést kötnek.Hadházy Ákos szerint "nem meglepő módon" ez a cég, a Duna Lízing, egy "kormányközeli vállalkozó", Garancsi István érdekeltségébe tartozik.Az LMP társelnöke hangsúlyozta, a kölcsönszerződés megkötése kötelező, még akkor is, ha rendelkezésre áll a szükséges teljes összeg a kocsi megvásárlásához, így használt autó esetén 300 ezer forintot, új kocsi esetén pedig 25 ezer forintot mindenképpen fel kell venni.Hozzátette, a kölcsön teljes hiteldíjmutatója új autó vásárlása esetén 17,5 százalék, ami autólízingnél akár "uzsorakamatnak" is nevezhető, hiszen piaci szolgáltatóknál ez jelenleg 0-5 százalék között mozog.Eszerint - folytatta - 2,5-3 millió forint hitel felvétele esetén 3 év alatt 800-900 ezer forinttal többet kell fizetni a Duna Lízingnek, mintha egy másik piaci szolgáltatónál kötöttek volna szerződést, így az állami támogatás jelentős része "egyszerűen átfolyik" a Garancsi István érdekeltségébe tartozó cégbe.Hadházy Ákos úgy vélte: az állam el akarja tántorítani a mozgáskorlátozottakat az olcsóbb használt gépkocsi vásárlástól, és a lízing, illetve a Suzuki típusú autók felé akarja terelni őket, hiszen a program szerint az új autók közül csak Suzukit lehet vásárolni.Kiemelte, a mozgáskorlátozottak beszámolói szerint a hitel ügyintézése nehéz, és a legtöbb használtautó kereskedő nem is hajlandó rész venni a konstrukcióban.Az LMP társelnöke Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől arra vár választ, hogy a programban miért kötelező hitelt felvenniük a mozgáskorlátozottaknak az autóvásárláshoz, és ezt miért csak egyetlen pénzintézetnél tehetik meg.Hozzátette, az LMP követeli, hogy hozzák nyilvánosságra a kiválasztási eljárás részteleit, és azt is, hogy minek alapján határozták meg a 17,5 százalékos kamatot.Hadházy Ákos sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy újabb fejlemények vannak az általa korábban kifogásolt lélegeztetőgépekkel kapcsolatos közbeszerzés ügyében, amelyben az állam 8-900 ezer forint helyett kétszeres áron akart ilyen eszközöket venni.Hozzátette: a Közbeszerzési Döntőbizottság korábban megsemmisítette az eljárást és büntetést szabott ki, Lázár János pedig azt nyilatkozta, hogy "valamijét le kell vágni" annak, aki részt vett ebben az eljárásban.Ugyanakkor - folytatta az LMP-s képviselő - a jelek szerint nem Lázár Jánosnak lett igaza, mert megindult a fellebbviteli eljárás, és az állam az egyik legelitebb budapesti ügyvédi irodát kérte fel a képviseletre.Vagyis az állam pereli a magyar államot azért, hogy az állam majdnem kétszer annyiért vásárolhasson lélegeztetőgépeket - összegezte véleményét Hadházy Ákos.