A szakbarbár papírkutyáktól epeömlésem lesz

Szerző: Havasi Gyopár

Sosem értettem, ha valakit idegesít, fáraszt, untat egy-egy cikk, miért pazarolja rá a drága idejét? Hölgyeim és uraim, jobb kéz az egéren, egy mozdulat és már gördül is tovább az élet... nincsenek fölösleges eldurvuló meddő viták, nem szaporodnak a plakkok az érfalon.Azt gondolom, alapvetően az intelligencia része kellene hogy legyen megadni a tiszteletet egymásnak. Aki erre nem képes, hiába van diplomája, emberként megbukott.Egy magasan képzett, ezért magát felsőbbrendűnek valló ember véleménye szerint , "Aki keveset keres az csak iskolázatlan buta ember lehet, ezért MEGÉRDEMLI, hogy keveset keressen"!Megvallom, ezen őszintén, megdöbbentem. Nemcsak a vélemény tartalmát illetően hanem azon, hogy ez egy iskolázott, tehát művelt ember megnyilvánulása volt. Ha ilyen intelligenciagyilkos mellékhatásokkal jár a magas fokú képzés, inkább megmaradnék "sz@r senkinek ".Anyai nagyanyám anno (tejhasznot ) tejtermékeket készített és én kisgyermekként sokszor elkísértem a piacra, ahol 5 perc alatt elvitték tőle az árut és már mehettünk is megvenni, ami kellett a konyhára, majd indulhattunk haza. Mama mindig azt mondta, majd jönnek az "úri népek "és elviszik a portékát. Úgy is volt, jött a néhai baronesz,(méltóságteljes fejtartás, egyenes hát, kimért léptek) de olyan tisztelettudóan beszélt nagyanyámhoz, amit minden iskolai képzésben honosítani kellene tananyagként. Az előkelőség és tiszteletreméltóság bizonyítványa nem egy darab papír és nem is a bankszámla limitje, hanem a másik ember felé irányuló viselkedés és gesztus.Nem alkudozott, tudta hogy nagyanyám tiszta, az áruja finom és jó minőségű, ami mögött nem kevés MUNKA van. A jó munkának és MINŐSÉGNEK ÁRA van, amit nemcsak illik de meg is kell fizetni. És hogy mi köze van ennek az egészségügyhöz? Annyi, hogy MINŐSÉG csak abban az esetben lenne elvárható, ha a feltételek megteremtése mellett, nem kizsákmányolnák, hanem megfizetnék a benne dolgozó SZAKEMBEREKET a legkisebbtől a legnagyobbig.Nemcsak az egészségügyben, hanem minden szaktudást igénylő területen felbukkanó probléma ez.A szakértelemre óriási szükség van, de megfizetni sehol sem akarják//tudják a munkájukat. Nem véletlenül ürült ki az ország szakképzett munkaerőből. De itt semmi nem számít...."csak a darabszám meglegyen"! Kitapossák a kisemberből a lelket is... dolgozzon még többet, és még többet. Az sem lenne baj ha haza se menne mert a mennyiség az isten ! Ha az erőltetett menetben megfárad és törvényszerűen többet hibázik, előveszik és leteremtik, mert oda lett a minőség! Tisztelem, de bocsánat, csak akkor tudom tisztelni a rangot, ha az mögött valóban van tudás, mert a szakbarbár papírkutyáktól epeömlésem lesz.Lehet mellet döngetni és büszkén hangoztatni, hogy hű milyen felsőbbrendű valaki, de nem árt tisztában lenni vele, ahogy nagyapám mondotta vala....."ha nem sz@rik a paraszt, nem eszik az úr sem....". Aki tud azt a tudásáért kell(ene) megfizetni, aki pedig a fizikai erejét, idejét adja, azt azért, de mindenképpen kellene annyit fizetni érte, hogy nélkülözés nélkül éljen, hogy legyen a munkájának értéke! Egyiket sem lenne szabad alulfizetni, pláne ez alapján minősíteni, mert egyik sem boldogul a másik nélkül.A minőségi munkához a szakértelem mellett elsősorban IDŐ kell, megfelelő alapanyag, és megfelelő eszközök. Bármelyik hiánya a minőség rovására megy. Mint ahogy a mennyiség növelése is a hozzávalók arányos növelése nélkül. Mint a vasárnapi húsleves, ha 5 literhez való anyaghoz, 10 liter vizet öntünk, akkor több leves lesz de silányabb minőségű... mert felhígítottuk a minőséget a mennyiség kedvéért.Visszatérve az ápolókhoz.... mint emberekhez, mert hogy ők is emberből vannak, az Ő teljesítőképességük is határos. Hiába adják ki írásban és terhelnek meg egy ápolót még több és még több beteggel, hiába ruháznak át rá újabb és újabb feladatokat, ha nem veszik figyelembe egy-egy beteg vagy feladat ellátásához szükséges IDŐT, személyi és eszközigényt.... akkor annak a gyakorlatban az a káosz lesz az eredménye, amit nap mint nap tapasztalhatunk betegként és ápolóként egyaránt.Igaza van annak a betegnek, aki azt mondja, ez így neki nem jelent minőségi ellátást és nem érzi magát biztonságban. Igaza van az ápolónak is, aki kézzel-lábbal tiltakozik testi erejének, mentális egészségének és idegrendszerének teljes kizsákmányolása ellen. Ráadásul minimálbérért.A 12 órás műszak közepén hiába érzem azt, hogy most azonnal fogom a táskám és hazamegyek, mert már nem bírom tovább, nem tehetem meg és tovább őrlik az idegeimet. Hiába foglalták szépen kollektív szerződésbe a 20+ 25 perc pihenő időt... tegnap például 1x jutottam el a WC-e (a többit kiizzadtam)38 fok hőség volt.A pihenőidőn kívül, mivel nincs légkondi, óránként járt volna +5 perc a hőség miatt. Zárt térben végzett szellemi munka az injekciózás, gyógyszerelés, (hogy ne keverjük össze a betegeket, sem a gyógyszerkészítményeket,) a dokumentálás stb!?32 fok körül volt egész nap, a ventilátorok csak a felforrósodott levegőt keringették. Ugyanebben a zárt térben végezzük a könnyebb és nehezebb fizikai munkát. Nőként napi 20 beteg lefürdetése, 80-100 kg-os fekvő magatehetetlen emberi testek emelgetése, forgatása, fejenként 500 kg átmozgatását jelenti... plusz a nap folyamán a mobilizálás, kiültetés, pelenkacserék... kitesznek még egyszer ugyanennyit!Az 1000 kg/nap/ ápoló!Akkor erre nyugodtan mondhatjuk hogy nehéz fizikai munkát (is) végzünk. A létszámhiányból adódóan sem a hőségszünet, sem a pihenőidő nem betartható. Ezért vagyunk kimerültek, idegesek és fáradtak, és próbálunk mosolyogni lelkesen, mintha semmi bajunk sem lenne. A nap végére már gondolkodni sem tudtam, csak azt vártam, hogy végre este 6 legyen, és jöjjön a váltás.Nem szeretek ennyire fáradt és kimerült lenni, mert így már nem tudok az és olyan lenni, amilyen szeretnék.Ilyen állapotban nem vagyok képes olyan szinten végezni a munkámat, ahogy az elvárható lenne, és a családom is csak egy élő zombit lát belőlem ha hazaérek. Bocsánat. Ez nem azért van, mert én "rossz " ember vagyok vagy alkalmatlan lennék a munkámra, hanem mert sokkal több teher hárul rám, mint amit emberként el tudnék viselni.Szeretem a munkámat, de kérek hozzá elegendő IDŐT, megfelelő személyi és eszközi feltételeket, normális munkakörülményeket és a minőségi emberi létforma biztosításához szükséges BÉREZÉST. Ha a minimál béremelés százalékos aránya utoléri vagy megelőzi az eü. ágazati béremelés százalékos arányát, akkor az ágazati béremelés gyakorlatilag nem valósult meg! Van, hogy a pihenőnapjainkon is dolgoznunk kell, mert nincs ember és azért is csak filléreket fizetnek (ha az alapbérem minimálbér, akkor a minimálbérből számolják a túlórát).Nem akarjuk aprópénzre váltani a pihenésre, családra szánható szabadnapokat, mert az annál sokkal többet ér, konkrétan MEGFIZETHETETLEN ! De akkor ki fogja ápolni a betegeket a kórházakban?