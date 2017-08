Forrás: 444.hu/sztarklikk.hu

A plakáttörvény azokat a hirdetőket is sújtja, amelyek éves állami támogatása eléri az összes bevétel felét. A portál olvasója, aki egy budapesti színház hirdetési ügyeit intézi, elmondta: peronreklámokon szerettek volna népszerűsíteni egy előadást, de a felületeket áruló cég közölte velük, hogy már nem jogosultak a kedvezményes árra. Ötszörös pénzt kellett volna fizetniük a megjelenésért.Úgy tudni, több budapesti színházban is komoly problémát okoz az új szabály, több gyerekszínház is érintett, de a lap úgy tudja, hogy még a nagyobb költségvetésű Zeneakadémián sem tudják, hogyan fognak a jövőben hirdetni, ha törvény tiltja meg, hogy a plakátos cégek kedvezményt adjanak nekik.