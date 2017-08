A TEK védi a közutálatnak örvendő Putyint

Hozzátette: az orosz elnök budapesti látogatásán a neki járó, a biztonsági szolgálata által szükségesnek minősített védelmi szintet biztosítja a Terrorelhárítási Központ.Megjegyezte: az orosz elnök alapvetően a cselgáncs-világbajnokság megnyitója miatt érkezik Magyarországra.Szijjártó Péter elmondta, hogy a világbajnokság megnyitóján való részvétel mellett Vlagyimir Putyin munkamegbeszélést folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezik Budapestre, köztük az orosz egészségügyi miniszter, aki egyúttal a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság társelnöke is, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartanak az orosz és a magyar kormány miniszterei részvételével.A miniszter közölte: a fél, háromnegyed délutánt felölelő programba a miniszterelnökkel folytatandó megbeszélés, a plenáris tárgyalás és a cselgáncs-világbajnokság megnyitónapján történő részvétel tartozik bele.A kommunikációs ügyekről az orosz elnöki hivatal szóvivőjével egyeztetnek - tette hozzá.