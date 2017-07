A titkosszolgálatok is feltűntek a BKK körül

Forrás: Magyar Nemzet

Ahogy a sajtó beszámolt róla, július 14-én egy vidéki fiatal regisztrált be a BKK e-jegyrendszerébe, és a feltüntetett ár egyszerű átírásával 50 forintért vett magának havibérletet a felületen. A fiú vásárlás után pár percen belül két e-mail-címen is tájékoztatta a biztonsági résről a BKK-t, a már ismert eredménnyel: az e-rendszert fejlesztő T-Systems feljelentést tett az ügyben, a magát jó szándékú segítőnek tartó fiatalért rendőrök jöttek - az ügyből pedig országos botrány robbant ki, ami miatt a BKK és a T-Systems is bocsánatkérésre kényszerült.A Magyar Idők álláspontja szerint a 18 éves fiú nemhogy etikus nem volt, de azt sejtetik, hogy tevőlegesen partnerként vett részt később a BKK lejáratásában. A kormánypárti napilap egy birtokába került jelentésre hivatkozva perces bontásban ír arról, hogy a fiatal pontosan hánykor regisztrált be a rendszerbe, hánykor írta át az árat, és pontosan mikor küldte el leveleit a BKK-nak a feltárt hibákról.A Magyar Idők arra is felhívja a figyelmet, hogy az Index már a levél elküldése után 22 perccel maga is megkereste kérdéseivel a közlekedési társaságot az üggyel kapcsolatban, és egy órán belül megjelentették a témában született cikket. "Azt mindenképpen meg kell majd magyaráznia a fiatalembernek, hogy miként került az Index az üggyel kapcsolatos információk birtokába ilyen hamar, gyakorlatilag a BKK felé elküldött levelekkel egyidejűleg, vagy már azt megelőzően" - állítja sokat sejtetően a lap.A Magyar Idők ugyanakkor mintha megfeledkezne - vagy nem venne tudomást - az online sajtó működésének alapvető szabályairól - jegyzi meg a Magyar Nemzet . Az ügy pénteken derült ki, az információt valamilyen úton megszerző portál pedig ritkán engedheti meg magának, hogy napokra, akár a következő hétig jegeljen egy fontos témát, kockáztatva helyzeti előnyét.Teljesen megszokott és etikus eljárás, hogy a cikk megjelenése előtt röviddel küldik el kérdéseiket - az anyagban aztán jelzik a megkeresés tényét - a kapott válaszokkal pedig frissítik a már publikált anyagot.Az Index felelősségét firtató felvetésnél aggasztóbbnak tartja a Magyar Nemzet, hogy a kormánypárti újság egy nagyon aprólékos, részletes jelentésre hivatkozik, amit a jelek szerint az ügyben érintett társaságoktól, vagy a nyomozó hatóságtól, szolgálatoktól szivárogtatás útján kaphatott meg.Mivel a fiatal bejelentő ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálódik információs rendszer vagy adat megsértésének vétsége gyanújával, a felsorolt információk bizalmasak is lehetnek.A kormánypárti lap összeköti az 50 forintos támadás ügyét a későbbi hackerakciókkal is, amik szerintük direkt a vizes világbajnokságra időzítettek az elkövetők."A fiatalember akciója úgy tűnik, csak felvezetés volt, mivel július 14-én, pénteken példátlan erejű támadás kezdődött a BKK és a webes értékesítési rendszert szolgáltató T-Systems Magyarország szerverei ellen" - fogalmaznak cikkükben.Az újság egyébként úgy tudja, hogy a túlterheléses támadások ügyében a Belügyminisztérium és a polgári titkosszolgálatok is nyomoznak.