A tudásnál sokkal többet számítanak a politikai kapcsolatok

A kormányhivatalokban a kormánymegbízottakon keresztül kerülnek be a kollégák. Ők gyakorolják a munkáltatói jogokat, plusz a járási vezetők. Tehát szumma szummárum, rájöttek a fiatalok, meg akik a rendszerben szeretnének dolgozni, hogy sokkal többre mennek, ha ezek helyett inkább keresnek megfelelő politikai kapcsolatokat" - mondta a szakember, aki szerint ebből az következik, hogy egyrészről sok szempontból csökkent a létszám a bürokráciacsökkentés jegyében, de a másik oldalról feltöltötték a rendszert olyan emberekkel, "akik gyakorlatilag nem is annyira pártpolitikai szempontból, hanem a pártpolitikusok személyes holdudvarából kerültek be".

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Szerinte ez ugyanis elriaszthatja a pályától a kapcsolatok helyett valódi tudással rendelkező pályakezdőket, akik inkább máshol helyezkednek el.