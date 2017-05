A Vaterán árulja lepusztult villamosait a BKV

Meglepő módját választotta a BKV Zrt., hogy túladjon a régi budapesti Ganz csuklós villamosain. A fővárosi közlekedési vállalat a Vaterára teszi fel az elhasznált járműveket, a hírek szerint pedig péntektől, azaz május 18-án 12 órától lehet majd rájuk licitálni.A csuklós villamosok egyenként 1 480 000 forint kikiáltási árról indulnak, licitálni pedig 5000 forintos lépcsővel lehet. Az aukciókon való részvétel vaterás regisztrációhoz kötött, emellett a BKV oldalán is szükséges jelentkezni az aukcióra legkésőbb május 26-ig. A BKV Zrt. telephelyein az árverés kezdete előtt és a licit ideje alatt is bárki megtekintheti az eladásra szánt villamosokat.De mihez lehet kezdeni egy kiszuperált villamossal? Az ötletek tárháza valóban végtelen. Láttunk már villamost, amelyből egyedi hangulatú kávézót alakított ki tulajdonosa. A vendégek a villamos eredeti ülésein ülve fogyaszthatják el kávéjukat, de az ország több pontján is találkozhatunk villamosba oltott sörözővel vagy büfével is.A londoni nyári olimpia ideje alatt menetrendszerű szurkolói villamosok járták Budapest utcáit, amelyeken a kihelyezett televíziókon folyamatosan sportközvetítéseket kísérhettek figyelemmel az utasok. Egy budapesti, 3. kerületi játszótéren például egy régi Ganz villamost állítottak fel a játékok mellé.A hatályos rendelkezés szerint a főváros kezelésében lévő 28 cég esetében a leselejtezett, 500 ezer forint értéket meghaladó ingóságok értékesítése csak nyilvános árverés útján történhet.