A Vaterán és a Jófogáson keresik az iskolák a pedagógusokat

Forrás: Eduline.hu

Van olyan budapesti általános iskola, ahol az első osztályosoknak a tanévnyitó előtt egy nappal még nem volt tanítójuk, máshol már meg sem lepődnek, ha egy kolléga bejelenti: más szakmában próbál szerencsét."Három olyan budapesti iskoláról is tudok, ahonnan egy nappal a tanévkezdés előtt még négy-hét pedagógus hiányzott. Van olyan általános iskola, ahol az elsős osztálynak nincs még tanítója, nem tudtak kit bemutatni a szülőknek és a gyerekeknek" - mondta az Eduline -nak Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, hozzátéve: "Facebookon, Jófogáson, Vaterán, ismerősökön keresztül, más közösségi oldalakon, mindenféle felületen próbálnak pedagógust találni az iskolák".A Vaterán, az "oktatás-tudomány" kategóriában például 1308 álláshirdetés található, keresnek például magyar-ének szakos tanárt, pedagógiai asszisztenst, informatikatanárt, testnevelőt, de több iskola - valószínűleg az esélytelenek nyugalmával - biológia-kémia, matematika-bármilyen szakos tanárra is vadászik.A Jófogáson is több mint száz hirdetést böngészhet át az, aki az oktatásban vagy a tudományos szférában szeretne elhelyezkedni.A "hivatalos" közszolgálati állásportálon, a Közigálláson is sok még az álláshirdetés, hiába kezdődött már el a tanév. Országosan 222 óvónői, 779 tanári, 210 tanítói, 144 gyógypedagógusi állást hirdetnek, ráadásul számos hirdetést az oldal keresője szerint szeptember 1-jén tettek közzé, vagyis sok iskola nem teljes tanári karral kezdte meg az új tanévet.