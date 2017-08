A világ királya lehet Mészáros Lőrinc

Forrás: Hír TV

Az első videós interjút Ferenczi Krisztina újságíró készítette a felcsúti polgármesterrel. A beszélgetést öt éve vették fel, Mészáros Lőrinc akkor még csak egy vidéki nagyvállalkozó volt.Mészárosnak ma már nemcsak marhája és vágóhídja van. Az interjú óta eltelt öt évben lett saját tévécsatornája, majdnem kétszáz újságja, saját kempinghálózata a Balatonon, hotelek itthon és külföldön, sőt, már az övé az egyik legnagyobb kereskedelmi bank, az MKB egy része is. A közgazdász szerint az, ami Mészáros Lőrinc vagyonával történt az elmúlt néhány évben, nem reális."Az látszik, hogy azokhoz az iparágakhoz képest, ahol Mészáros Lőrinc vagy a hasonló vállalkozók aktívak, ahhoz képest sokszorosan gyorsabb növekedést ért el, értek el ők Magyarországon, mint ami nemzetközileg szokásos" - mondta Pogátsa Zoltán.Az Index szerint ráadásul, ha a polgármester gazdagodása ilyen ütemben folytatódik, akkor hét év múlva ő lehet nemcsak az ország, hanem az egész világ leggazdagabb embere. Az új Bill Gates.Ez az Átlátszó tényfeltáró újságírója, Becker András szerint is megtörténhet - egyvalami viszont biztosan kell majd még ehhez:- Emlékeztetnék például a Vegyépszer Zrt.-re, amelyik ugye az első Orbán-kormány alatt volt ugyanilyen favorit, mint mondjuk aztán később a Közgép, és valamivel később a Mészáros-cég. Viszont amikor elmúlt a politikai támogatás a Vegyépszer mögül, akkor nagyon gyorsan falnak ment a cég, csődöt jelentett. Én azt gondolom, hogy a Mészáros-cégekre is ez a jövő vár, hogyha ez a politikai háttér megszűnik, akkor ezek a cégek normál versenypiaci viszonyok közt nem lesznek életképesek.Mészáros Lőrinc két éve még azt állította, Orbán Viktor miniszterelnök személye is szerepet játszott abban, hogy ennyire sikeres lett. Az első 100 milliárd megszerzése után módosult a hangsúly.Mészáros Lőrinc vagyonát 2015-ben 8,4 milliárd forintra becsülte a Napi.hu. Két év telt el azóta, a felcsúti gázszerelő pedig ez idő alatt több mint 100 milliárd forintos vagyont halmozott fel, így ma már ő az egyik leggazdagabb magyar. Egészen pontosan a listán az 5.