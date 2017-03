A zsidó olimpia ellen gyűjt aláírásokat a Jobbik

Forrás: hvg.hu

"Szeretném megkérni a nolimpia aláírásgyűjtőit és a momentumosokat, hogy segítsenek a gyűjtésben. Mert mindazok az indokok, amivel az olimpiai pályázatot megfúrták, itt is fennállnak" - olvasható a zsidó olimpiaként is emlegetett Maccabi játékok magyarországi megrendezése elleni, a Reflektor blog által észrevett felhívás a Jobbik második kerületi blogján.A néppártosodás útján elindult, barátságos arcot mutatni igyekvő párt ezzel a jelek szerint visszatér az antiszemita gyökerekhez írja a hvg.hu Merthogy a 2024-es budapesti olimpiával szembeni legfőbb érv a rendezvény óriási költsége volt. Ebben a tekintetben pedig a két rendezvény ég és föld. A Maccabi rendezésére szánt 2 milliárd forint, amint erre az Index is utal, három nagyságrenddel kisebb összeg, mint a sebtében lefújt olimpiarendezéshez szükséges ezermilliárdok.