Aggasztó a Fidesz alelnökének állapota

valójában Soros György hívatta össze, és a "napirendi rágalmak" a Soros-hálózat hazugságkampányán alapulnak

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Fidesz-KDNP nem vesz részt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfőre összehívott ülésén - közölte Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke.Németh Szilárd - aki egyben a bizottság alelnöke is - azt mondta, a megjelölt témák alapján az ülést. "A Fidesz nem asszisztál Soros bizottsági üléséhez és Magyarország megtámadásához" - fogalmazott Németh Szilárd.A kormánypárt úgy látja - fűzte hozzá -, hogy a balliberális ellenzék a Jobbikkal egy húron pendülve, a FINA és a közönség által is minden idők legjobb vizes világbajnokságának nevezett sporteseménye ellen indított hazugságkampányt, és ehhez a parlament nemzetbiztonsági bizottságát is fel akarja használni.Németh Szilárd megdöbbentőnek nevezte, hogy még egy ilyen sporteseményről is a politika jut eszébe az ellenzéknek, "valószínűleg azért, mert képtelenek a magyar sportolókkal és a szurkolókkal együtt örülni".Hozzátette, az ellenzék nem tudja elfogadni, hogy minden erőlködésük ellenére az ország nemzetközi szinten is sikeres és biztonságos. Sőt, a sikerek ellen drukkolnak és hazug rágalmakkal akarják lejáratni az országot a nemzetközi közvélemény előtt."A Fidesz nem fogja hagyni, hogy az ellenzék Soros megrendelései szerint rángassa a magyar emberek által megválasztott Országgyűlést és annak bizottságait" - hangsúlyozta. Szerinte a nemzetbiztonsági bizottságot a migráció okozta terrorveszély miatt kellene inkább összehívni.