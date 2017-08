Agyamra ment a hőség!

Szerző: Havasi Gyopár

Nincs meleg, áhh egy csöppet sem....csak a reakcióidőnkkel van egy kis gubanc, és egyre távolabbról és távolabbról véljük hallani a hangokat, de hát így van ez nyáridőben!Picit összefolynak előttünk a betűk, de az is lehet hogy számok, de no'para, végülis az ápolónő is emberből van és tévedni meg emberi dolog nem? Nem kell ezt olyan véresen komolyan venni, ki lehet bírni azt a néhány napot, hetet 40 fokban is! Tessék egy kicsit pozitívabban hozzá állni! Ne legyünk telhetetlenek. A reggeli fürdetéskor "uninkluzív" munkahelyi wellness program része az úszás (verejtékben ) és az ingyen szauna. Az már tényleg túlzás lenne, hogy még tusolni is szeretnénk a végén!De semmi gond, majd piacra dobjuk az új parfüm illatot a la "hónalj de buké"néven. Légkondi meg védőital, meg pihenőidő is kellene mi? Te kis bohó! Hát még mit nem? Ott van a vízcsap, folyik belőle a víz ! Mi? Hogy klóros és sárgásbarna színe van? Nem hiszem el, hogy még ez is baj. Minden középkorú nő vashiányos, mi bajotok van a vassal dúsított sárgásbarna vízzel?Az ablakban reggel 9-re napenergiával simán megpirul a kenyér és megsül a tojás, kész a villás reggeli. Vegyük megtiszteltetésnek, hogy ezeken a nemzeti pátosszal átitatott történelmi ódon falak között éjszakánként, mint turisztikai látványosság, egy-egy pelenkás szellemjárásnak is tanúi lehetünk, mindezt persze szinte ingyen, semmi pénzért!Egyszerűen nem értem, hogy mit akarunk még! Kultúrprogramként délidőben a gyógyszerszobában 3D-s látványmozi van, megjelentek a hobbitok és valami gyűrűről beszéltek, de nem értettük pontosan, mert bevágták a lánglovagok előzetesét.De megmondták, akinek ez nem tetszik, és a béreken fanyalog, az szülessen másik országba.Már írják is a születési anyakönyveket a szélrózsa minden irányába. Könyörgök, csak ne melegebb éghajlatra!