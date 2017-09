"És Rogán azért is kénytelen külföldi erőket látni az általa kitalált zavargások mögé, mert szerintük ők a nemzet kormánya. Akkor pedig ellenük magyar ember nem tüntethet. Mint ahogy mindig külföldi összeesküvők tiltakoztak az orosz cár és Sztálin ellen, de Rákosit és Kádárt is imádta a magyar nép, aki meg nem, az külföldi ügynök volt.



Tisztára, mint most! Aki utálja az Orbánt és pusztulatot lehelő rendszerét, az Soros ügynöke. Vagy valami más külföldi hatalom kiszolgálója.



Pedig nem! Tessenek elhinni, kedves Rogánok, hogy van már itthon is egy forradalomra elegendő, saját jogon szerzett, tiszta magyar utálója a rendszereteknek, csak nincs erő, amely ezt az utálatot viharrá szervezné, és nincs vezér, aki mindezt vezetné. Nem kellenek ide már külföldi erők vagy ügynökök! Elég, hogy vagytok, lélegeztek, és mindennap beletapostok gyermekeink tiszta arcába, hogy mindennap elloptok egy darabkát a jövőnkből. Tudom, még sokáig, de azt is, hogy nem örökké!"

Forrás: Bors