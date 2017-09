Akinek nincs semmije, annak foga se legyen?

Lázár, aki nyilván magán fogorvosi ellátást vesz igénybe, nem tudja, hogy a privát praxissal rendelkező fogorvosok kétharmada szerződéses viszonyban állami feladatot is ellát. A magyarok többségének pedig nincsen pénzük magánorvost fizetni, így az állami ellátást veszik igénybe. A továbbiakban azonban az állam ezt a típusú ellátást sem kívánja normálisan finanszírozni, tehát ismét a kevésbé tehetősek rovására takarékoskodik, ezúttal a fogorvosi ellátás lehetőségétől fosztva meg őket.



Orbán kormánya e tekintetben is magáévá tette Lázár János tételét, miszerint "akinek nincs semmije, az annyit is ér"

Forrás: MTI-OS

Mint írja, Lázár Jánosnak fogalma nincs a hazai egészségügy helyzetéről, így fordulhatott elő, hogy azt mondta az állami feladatot ellátó fogorvosoknak, hogy az ő számuk olyan csekély, hogy ezért nincs is szükség az állami finanszírozás emelésére.- zárul a DK közleménye.