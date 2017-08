Aláírásgyűjtés a magyar euróért

Szerző: Ujhelyi István

Az Európai Unió alapvető átalakulás előtt áll, rövid időn belül formát ölt az úgynevezett kétsebességes európai modell, amelyben éles határvonal húzódik majd a haladó mag-országok és a lemaradni akaró, saját unortodox útjukat járni akaró leszakadó tagállamok között. Az már most is biztosan látszik, hogy a választóvonal a közös valuta használata lesz az érintett tagállamok között.Az Orbán-kormány illiberális politikájával már világossá tette, hogy nem akar a haladó államokkal tartani, inkább a leszakadást, az Unió árnyékosabb perifériáját választja, még akkor is, ha ez a meglévő előnyök elvesztésével jár.A Fidesz korábban még a "nemzeti önbecsülés szempontjából is fontos fegyverténynek" nevezte az euró mielőbbi bevezetését. Sőt, a máig hatályos 2009-es európai parlamenti programjukban egyenesen szükségesnek mondták az euró bevezetését, mondván "a legszorosabb unión belüli együttműködésre törekvő, úgynevezett mag-országokhoz tartozás minden szempontból kívánatos cél." Ehhez képest a Fidesz kormányzati szereplői már határozottan elutasítják az euróhoz való csatlakozást, annak ellenére is, hogy erre a csatlakozásunkkor kötelezettséget vállaltunk.Legyen világos: az Orbán-kormány tudatosan szabotálja az euro-zónához való csatlakozás folyamatát. Egyértelmű, hogy azért nem kíván most már a haladó mag-országokhoz csatlakozni, mert az euro-zóna közösségének egysége és működése ellentétes a "Nemzeti Együttműködés Rendszerének" korrupt és kontroll-vesztett világával.A dolog úgy áll, hogy Magyarországnak akkor van esélye Európa haladó feléhez csatlakozni, ha bevezeti az eurót és európai egységben gondolkodik, nem pedig ellenséget lát és láttat az Unióban. A mai világunkban az Európai Unió és a közös valuta védőernyőt jelent Magyarország számára, ezért olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amely teljesíti a csatlakozás kritériumait és mielőbb ki kell tűzni a bevezetés valós és reális céldátumát.Az euro bevezetéséhez széles gazdasági és társadalmi közmegegyezés szükséges. Ezért indítottam útjára az online aláírásgyűjtést, hogy mi, európai demokraták is kifejezzük közös akaratunkat. Mi, Európai Magyarországot és magyar eurót akarunk!