Alapjövedelem és bérlakáshálózat a választási programban

Forrás: MTI / Sztárklikk

Karácsony Gergely elöljáróban leszögezte, hogy akik változást akarnak és meg szeretnék ragadni a hatalmat, azoknak az emberek képzeletét is meg kell ragadniuk.Véleménye szerint ha nem tudják elmondani a szavazóknak, hogy milyen országot szeretnének, akkor "ne is akarjuk megnyerni a választást".A zuglói polgármester azt mondta, az Orbán-rendszer politikai sikerének az a titka, hogy a miniszterelnök a "zsarnokság legalapvetőbb leckéjéből", az oszd meg és uralkodj politikájából ideológiát tudott csinálni.Orbán Viktort akkor lehet leváltani, ha elhitetik az emberekkel, hogy a nemzet érdeke az itt élők közös érdeke, és a haza az, ahol mindenki számít - jelentette ki az összetartó társadalmak sikerességét méltatva a politikus.Karácsony Gergely kiemelte, az önmagát demokratikusnak nevező ellenzék leginkább abban ért egyet, hogy szükség van egy demokratikus fordulatra, helyre kell állítani a demokrácia és a jogállamiság intézményeit.A gondokat viszont nem lehet megoldani, ha csak a demokratikus intézményekre fókuszálnak, mert ott nincs demokrácia, ahol nyomor van - szögezte le.Ezért meg kell változtatni az adórendszert, amely a gazdagokból még gazdagabbakat, a szegényebbekből pedig még szegényebbeket csinál - folytatta a társelnök.Az egykulcsos szja helyett új, progresszív adórendszerre van szükség - mondta.A Párbeszéd visszaállítja a minimálbér adómentességét, az átlagbér duplája felett pedig egy "méltányos és vállalható" kulcsot vezet be - tette hozzá Karácsony Gergely.Ezek mellett vissza kell állítani a régi társasági adó-kulcsokat, újra ki kell vetni az offshore-jövedelmekre azokat az adókat, amelyeket a Bajnai-kormány vezetett be, és olyan zöldadókat kell létrehozni, amelyek arra ösztönözik a vállalkozásokat, hogy minél kevesebb környezeti terhelést okozzanak - sorolta elképzeléseiket.Karácsony Gergely megemlítette az úgynevezett "oligarchaadót" is, amelyhez magyarázatként hozzátette, azoktól a vállalatoktól, amelyek jelenleg "elképesztő mennyiségű közbeszerzést kapnak és óriási tőkefelhalmozáson mennek keresztül", a bevételeik egy részét el kell kobozni, a többi részét pedig meg kell adóztatni.A bérfejlesztés szükségességére áttérve azt mondta, hogy 2019-ben el lehet érni a nettó 150 ezer forintos minimálbért, és el lehet kezdeni egy olyan bérpolitikát, amely a teljes bérstruktúrát "elkezdi tolni felfelé".Karácsony Gergely úgy látta, ha újragondolják az adórendszert és a szociális ellátórendszert, akkor be lehet vezetni a mindenkinek járó alapjövedelmet is.Az emberi méltóságnak és a szociális biztonsághoz való jognak az az egyedüli formája, ha létezik valamilyen szerény, de a nyomor felszámolásához elegendő, állampolgári jogon járó jövedelem - érvelt ötletük mellett. Hozzátette, az alapjövedelem képes felemelni a legszegényebb társadalmi csoportokat és plusz munkaerőt teremt.Karácsony Gergely elmondta, hogy a társadalmi illetve iskolai mobilitás elősegítésének érdekében százezer bérlakást, valamint 25 ezer kollégiumi férőhelyet szeretnének építeni.Az eseményt egy fővárosi rendezvényhajón tartották, azon vendégként részt vett Szigetvári Viktor, az Együtt országos politikai tanácsának elnöke.