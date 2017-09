Alföldi Róbert nem hajlandó betenni a lábát a Hír TV-be

- Teljesen elképzelhetetlennek tartod, hogy Magyarország olyan hely lesz 25 év múlva, ahol érdemes lesz élni a gyerekeidnek?



- Nem tartom valószínűnek. 25 év alatt azért nagyon sok minden történhet, de a következő tíz évre nem fogadnék nagy összegben.

Forrás: Index / Sztárklikk

Veiszer Alinda politikai újságíróként indult, aztán ment a kultúra felé. Mindig érdekelte a közélet, de amikor a Zárórát csinálta a köztévén, kihagyták belőle a közéletet, mert azt gondolta, hogy ez ettől közszolgálati. De öregedett, karcolódott, megbántódott, több összefüggést lát, és már sokkal jobban érdekli a közélet.Arra a megjegyzésre, hogy korábban azt mondta, van egy listájuk azokról, akik nem hajlandóak eljönni a műsorába, elárulta, nyolc-tíz név volt rajta. Ebből öt már eljött, és van, akiről tudja, hogy most már jönne.De például Alföldi Róbert nem fog elmenni a műsorába. Azt mondta, hogy őt annyira megbántotta a G-nap előtti Hír TV, hogy egyszerűen nem akarja semmilyen szinten legitimálni a csatornát.Az el nem jövők közül egyvalaki, Hosszú Katinka nagyon becsípődött neki. Alinda szerint Katinka közéleti állásfoglalásokat tesz, véleményt formál, de nem válaszol az erre irányuló kérdésekre.És ezt ő nem tartja korrektnek. Nagyon régóta hívják, és mindig van valami kibúvó, hogy miért nem megy. Nem muszáj közéleti szerepet vállalni, és akkor mondhatja, hogy nem akar beszélni, mert ő egy sportoló, és sportolni szeretne. És nem csak arról van szó, hogy hozzá nem megy, egyáltalán nem ad olyan interjút, ahol kellemetlenebb kérdéseket kaphat.Alinda sokáig védte Katinkát a támadásoktól, amikor azt mondták róla, hogy nem is ő írja a szövegeit, nem ő találja ki azokat, amikkel előáll. Azt mondta, hogy micsoda macsó szemlélet, hogy nem hiszik el, hogy van egy vagány csaj, aki beleáll, és kimondja. De az nincs rendben, hogy előkerül egy hír, hogy miatta nem tudnak mások úszást oktatni az állam által építtetett uszodában, és erről nem lehet beszélni vele.Alinda szerint médiaháború van, és nem gondolja, hogy mindkét fél betartja a szabályokat. A média próbálja megvívni azokat a harcokat, amiket a politikusok oda projektálnak. Azt a személyeskedést, ami a médiában zajlik, nonszensznek tartja.Ebben a helyzetben Andy Vajnát szívesen látná a műsorában, de Kökény-Szalai Vivient, a TV2 hírigazgatóját már nem. Szerinte az a különbség, hogy Vajna letett valamit az asztalra korábban, de az, hogy egy alkalmazott, egy hírfőnök hogyan hamisít híreket, nem elég egy beszélgetéshez.Ha most 20 éves lenne, nem választaná az újságírást a szakmájának. Azt sem hiszi, hogy tíz múlva jobb lesz. Ő arra szocializálja a gyerekeit, hogy tanuljon nyelveket, már most mondja neki, hogy nem itthon fog egyetemre járni, menni kell kifelé, olyan dolgokat kell tanulni, amik nemzetközileg is eladhatóak.