Alföldi Róbert: nem szeretem a sunnyogást és a hazugságot

Alföldi Róbert, a népszerű színművész pályafutása 25 esztendővel ezelőtt egy legendás, országosan hangos sikert arató vizsgaelőadással, a Bűn és bűnhődéssel kezdődött a Petőfi Színházban.A magyar színház és filmművészet kiemelkedő, meghatározó, nemzetközileg is jegyzett, többszörösen díjazott személyisége. Színész, rendező, televíziós műsorvezető, a Nemzeti Színház volt igazgatója. Ma is akad munkája bőven, hívják rendezni, játszani külföldre is. Egzisztenciálisan őrzi függetlenségét. Ez is szabadságot ad számára.Azt nem tagadja, nem érzi jól magát az országban, ha megkérdezik, kifejti miért, de annak nem örül, ha vele szeretnék kimondatni az újságírók mindazt, amit nem mernek leírni, vagy szeretnék megerősíteni gondolataikat.- Nem szeretem a sunnyogást és a hazugságot. Alkatilag olyan vagyok, hogy kimondom, ami nem tetszik. Nem tudom befogni a számat, ha igazságtalanságot látok - fejti ki gondolatait a Prémium magazin téli számában.