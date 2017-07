Alig ért véget a vizes vb, máris kitört a botrány az úszóknál

Forrás: Népszava

Székely Éva kétszeres olimpiai bajnok, Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok, Hargitay András háromszoros világbajnok, Szabó József olimpiai bajnok, Risztov Éva olimpiai bajnok szintén tarthatatlannak tartja a jelenlegi helyzetet, és a legrövidebb időn belüli változást sürget.Csurka közleményében arról számolt be, hogy elnökségi ülést tartott a Magyar Úszó Szövetség, amelyen a tagok kézhez kapták az Ellenőrző Testület vezetőjének, Pósa Józsefné lemondó levelét. Ezután a testület egyik tagja, dr. Kézsmárki Éva Mónika szintén elküldte lemondását az elnöknek, Bienerth "elfogadhatatlan vezetési stílusa" miatt.A lemondások miatt harminc napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartania a MÚSZ-nak, ahol az elnök visszahívása és új elnök vagy elnökség választása is napirendre kerül.Az elnökségi ülésen résztvevő tagok közül négyen szintén készek voltak lemondani, mivel a sportág legtöbb képviselője úgy látja, a jelenlegi vezetés alkalmatlan a feladata ellátására.Csurka hétfőn este a sajtónak továbbított levele szerint például Turi György, a Kőbánya SC mesteredzője úgy látja: "Ez a sportág többet érdemel, ez így nem mehet tovább." Plagányi Zsolt, az Egri Úszó Klub vezetőedzője szerint "a szép szavak helyett végre tettekre volna szükség, de azokra eddig hiába vártunk." Petrov Iván, a Győri Úszó Klub vezetőedzője pedig úgy gondolja: "annyi olimpiai, világ- és Európa-bajnokkal rendelkezik a magyar úszósport, közülük többen is alkalmasak lennének a sportág élére."A levélben a Nemzetközi Úszószövetség médiamunkatársa azzal magyarázza az úszók időzítését, hogy a sportág volt olyan elegáns, hogy a világbajnokság előtt és alatt semmiképp sem akart nehéz helyzetet teremteni, a kellő figyelmet elterelni a lényegről, a csodálatos, hatalmas sikert arató versenyről.Ez a sportág Bienerth Gusztávnál jobb elnököt érdemel - így zárja Csurka a levelét.