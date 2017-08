Alig járható a 330 millióból épült kerékpárút

Forrás: baon.hu

Ha minden hibát így akarna jelezni az ismeretlen festő a Bugacpusztaházáig tartó bicikliúton, ahhoz rengeteg festéket kellene felhasználnia - írja a baon.hu . A hullámvasútra emlékeztető kerékpárúton néhol szinte már képtelenség egyensúlyozni, a nemrégiben megjelölt szakaszon is inkább az aszfaltcsík mellett tekernek a biciklisek.Nyolc éve adták át a Majsától Bugacpusztaházáig húzódó teljes kerékpárutat, aminek minősége miatt szinte folyamatosak a panaszok. A 330 millió forintos beruházás gesztora, Jászszentlászló önkormányzata öt évvel ezelőtt úgy döntött, ha nem sikerül megegyezniük a hibák kijavításáról, akkor perre mennek a kivitelezővel.A procedúra azóta is húzódik, időközben megszűnt a kivitelező cég, és annak jogutódjával sem jutottak dűlőre. Az érintett önkormányzatok közül a jászszentlászlói jelentett be kárigényt. Időközben rendőrségi vizsgálat is indult az ügyben.A jászszentlászlói polgármester szerint a megoldást csak az újraaszfaltozás jelenthetné, normális útalappal, a bicikliút menti fák kitermelésével, vagy a gyökerek átvágásával. A fák esetleges kivágása alighanem egy újabb érzelmi hullámot indítana el, ráadásul egyelőre az újraaszfaltozásra sincs fedezet.