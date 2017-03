Állami szintű idegengyűlöletről ír egy német lap

Az FBI igazgatója tisztázná, hogy Obama nem hallgatta le Trumpot

Lapértesülések szerint James Comey, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója arra kérte az igazságügyi minisztériumot, hogy nyilvánosan cáfolja meg Donald Trump elnök állítását, miszerint elődje, Barack Obama még elnökként elrendelte Donald Trump és kampánycsapata lehallgatását.

Az információt meg nem nevezett forrásokra hivatkozva szinte egyidejűleg közölte internetes oldalán a The Washington Post és a The New York Times. Mindkét lap azt írta, hogy Comey igazgató még szombaton - Trump elnök első Twitter-bejegyzéseinek megjelenésekor - fordult az igazságügyi minisztériumhoz e kéréssel, mert megítélése sze...