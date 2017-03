Állítólag már vérplazmával is bizniszel Orbán saját lábán álló veje

Ti nem vagytok demokraták!

Kizártak a Facebookról. Hát, ez is megtörtént és talán még vigyorognék is, ha lenne rá okom, de nincs. Gondolkozom azon, hogy utoljára honnét lettem kizárva, és ha nem tévedek, még 1980-ban az úttörők mozgalmából, őrsvezetői státuszomból buktam ki, de úgy, hogy végleg kizártak az úttörők mozgalmából és elvették a vörös nyakkendőmet, sőt a KISZ-be sem léphettem be, nem úgy, mint Orbán Viktor.

Talán, ha nincs ez a törés az életem folyamában, én is KISZ titkár lehettem volna, mint a bonsai Napóleon, nemzetvesztő miniszterelnökünk. Nem tudom, mennyire tudja a kedves olvasó, de most egy új hullám van kialakulóban a Facebook közösségi oldalán, ami nem más, mint a többszöri bejelentés az üzemeltetőnek és már repül is az ember 2...