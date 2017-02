Amerikai harckocsik lepték el Békés megyét - fotók

Farkasházy: A Magyar Rádióban gazemberek ülnek

Nincsenek annál nagyobb gazemberek, mint akik most Magyar Rádió néven működnek - mondta Farkasházy Tivadar a Borsnak. A lap emlékeztet rá, hogy csütörtök délután vagy éppen szombat délelőttönként egy emberként ült az ország a rádiókészülékek előtt, hogy otthon, a négy fal magányában kinevethesse a puhuló diktatúra hétköznapi bosszúságait. Mostanában azonban a stand uposok estjeit leszámítva klasszikus kabaré nem születik.

Harminckét évig volt a rádió kabaréjának főszerkesztője Farkasházy Tivadar, aki a Borsnak elmondta, szerinte ameddig a jelenlegi kormány lesz hatalmon, nem is lesz kabaré. - Most stand up van, ami egy nagyon érdekes oldalága a kabarénak, de mégsem az. Én 2007-ben otthagytam a cuccomat a Magyar Rádióban, amikor azt mondták, hogy nin...