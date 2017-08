Amikor Németh Szilárd sorosozását már az Echo TV riportere is alig tudja követni

Forrás: 444.hu

A beszélgetést a 444.hu foglalta össze.Németh érvei egyszerűségükben igazán nagyszerűek: sikeres volt a vizes vb (a világ legsikeresebb sikere), volt egy remek Forma-1-es futam, volt Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is, tehát ez lehetett volna minden idők legsikeresebb nyara."De kinek az érdeke az, hogy itt balhé legyen?" - teszi fel a költői kérdést a Fidesz alelnöke, és mindannyian tudjuk is a választ.Az Echo TV riportere nem tudta olyan gyorsan követni Németh Szilárd érvelését, és megjegyezte, hogy még Lázár János is megjegyezte az egyik sajtótájékoztatóján, hogy ő magas sem szívesen csatlakozna ilyen wifire.De Némethet nem lehetett kizökkenteni, mert szerinte azt kell nézni, hogy kinek az érdeke ez, hogy a parlament legfontosabb bizottsága két ülés között egy rendkívüli ülésen egy ilyen semmiséggel foglalkozzon. Az alelnök szerint ráadásul az azeri wifi nem is nemzetbiztonsági kérdés, főleg olyankor, amikor sorozatosan terrortámadások vannak Nyugat-Európában, természetesen ezek is lényegében Soros miatt történnek, mert ő áterőltette a bevándorlásbarát programját Nyugat-Európán.Ezzel szemben Magyarország sikeres, de Németh szerint Soros itt is megpróbál káoszt szítani, ő ugyanis azt akarja, hogy ne legyen nyugalom itt, mert Magyarország bizony az ő terve útjában áll. A káoszban pedig lehet a zavarosban halászni.Majd azt kezdte fejtegetni, hogy Magyarországon lényegében mindenki Soros zsoldjában áll, aki nem a Fidesz.A riporter nem sokkal később újra megpróbálkozott a közbeszólással: "Na de azért lehetett volna beszélni..." De Németh emelt hangon visszakérdezett: "Mért kellett volna beszélni?!"Németh itt védelmi taktikát váltott, azt kezdte el fejtegetni, hogy a nemzetbiztonsági bizottság nem foglalkozik ilyen apróságokkal, ez egy fontos bizottság, nem egy liberális szerkesztőség. Az alelnök szerint ezt a bizottságot csak konszenzussal szokták összehívni, most meg orvul összehívta az ellenzék csak úgy, és odacsődítettek mindenkit csak úgy.A riporter ezután rákérdezett arra is, hogy az ülésen akár lehetett volna beszélni a BKK elleni támadásokról is, de Németh szerint a bizottságban nem beszélgetni szoktak, hanem a hazát védelmezni. Pletykáknak pedig nem lehet felülni, BKK-ügyben is megvárják majd a vizsgálatok eredményeit.De egyébként a BKK elleni támadások mögött is Soros állhat, hiszen kinek az érdeke az, hogy "megálljon a metró, és hogy az emberek a nagy melegben összegyűljenek". Ugye. Németh itt nem mondta ki nyíltan Soros nevét, de nem hagyott sok más lehetőséget.