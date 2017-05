Amiről eddig nem volt szó: az Orbán-egyetem kiváltságai

Forrás: HVG

Már az ELTE jogtudományi karának volt dékánja, Király Miklós is felemlegette az Orbán Viktornak címzett nyílt levelében, hogy a felsőoktatásban felhalmozott sérelmek közé tartozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bizonyos képzések esetében kizárólagos monopolhelyzetbe hozása és kiemelt finanszírozása.Vagyis ha ma Magyarországon valamelyik intézmény kivételezett helyzetben van, az nem a CEU, hanem az NKE. Még külön törvényt is szabtak rá, ilyet még az ELTE-vel, vagy a Corvinussal sem tettek, és nincs is oktatási indok arra, hogy egy közepes méretű egyetemre külön jogszabályt alkossanak. Hacsak az nem, hogy Orbán Viktor szívének kedves intézményről van szó.Az NKE nemcsak magához ragadta az államtudományi képzést, de egyben monopolizálta is: oklevelet államtudományi képzésből csak az Orbán-egyetem adhat. Azt is elérték, hogy a közszolgálati képzésbe tereljék a jogi karokra jelentkezők egy részét: azok számára drasztikusan megemelték a minimális pontszámot, akik állami támogatású jogi képzésre szerettek volna menni.