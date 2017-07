Andy Vajna megveszi a Borsot, a Délmagyarországot és a Kisalföldet is

Forrás: Magyar Nemzet

A felvásárlással újabb meghatározó médiatermékek kerülnek kormányközeli tulajdonba. A Magyar Nemzet szerint már jó ideje lehetett tudni, hogy a Fideszhez köthető vállalkozók szeretnék megszerezni a kiadóvállalatot, piaci körökben azonban sokáig inkább Mészáros Lőrincet és Habony Árpádot emlegették potenciális vevőként.A felcsúti polgármester portfóliójába elsősorban a megyei lapok illettek volna (ezek közül 13-at már amúgy is a tulajdonában lévő Mediaworks jegyez), míg a miniszterelnök egyik legfőbb tanácsadójának a kommunikációs célokra elég jól használható, országos elérésű bulvárlapra fájhatott a foga. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor piaci körökben már pletykáltak arról, hogy talán versenyjogi okokból, de Andy Vajna, a TV2-t is kézben tartó filmügyi kormánybiztos lehet a befutó.Vajna kései feltűnését támasztja alá az is, hogy a Lapcomot az üzletember egy viszonylag új cége kebelezheti be. Az Avalue Befektetési Kft.-t csak áprilisban alapították, ráadásul tevékenységi körei alapján semmi nem utalt arra, hogy a médiapiacon tervezne tevékenykedni.