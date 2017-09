Andy Vajna miatt botrányba fulladt az emlékkoncert

Forrás: acnews.hu

Az AcNews beszámolója szerint mintegy tízezren vettek részt a Szenes Iván Emlékkoncerten, ahol többek között Korda Györgynek is átadtak egy életműdíjat. Az elismerést Andy Vajna és a felesége nyújtotta át az énekesnek, csakhogy ekkor állítólag döbbenetes események követték egymást. Először a kormánybiztos bakizott egy csúnyát, amikor a beszédében, Szenes Imréről beszélt Iván helyett.Az eset után állítólag többen is kifütyülték Vajnáékat, és több helyen azt írták, hogy semmi keresnivalójuk nem volt a koncerten. Többen el is hagyták a helyszínt. A Facebook kommentek itt olvashatóak.Az AcNews először Vajna Tímeát kerest telefonon, ám ő többszöri hívásra is inkább kinyomta a telefonját, holott egy poszt alatt tagadta a történteket.Ezek után Korda Györgyöt tárcsázták, aki azt mondta, hogy semmit nem érzékelt a hangos fujjogásból."Nem hallottam semmilyen fujjogást. Én hátul vártam, amíg ők a színpadon voltak. Nagyon büszke voltam arra, hogy Vajna úr adta át nekem a Szenes Iván Emlékdíjat. Szerintem nem igaz, hogy kifütyülték őket, de egyébként sem hallottam volna" - mondta röviden Korda György az AcNews-nak.A koncert szervezője, Szenes Andrea viszont már bőbeszédűbb volt, amikor a történtekről kérdezték."Nem láttam a kommenteket, és nem is hallottam az elégedetlen embereket. A Vajna házaspár azért volt ott, mert nemrég kijött a Pappa Pia című film, ami az édesapám által írt Dunaparti Csónakházban című dallal kezdődik, melyet Korda György énekel. Mivel Vajnáékhoz köthető a film, ezért kézenfekvő volt, hogy ők adják át a díjat. Persze ők megosztó személyiségek, és benne volt a pakliban, hogy egyeseknek nem fog tetszeni a jelenlétük, de én nagyon örültem neki, hogy eljöttek. Ez egyik fénypontjai voltak az estének... " - fejtette ki Szenes Andrea.