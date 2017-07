Andy Vajnán kívül alig nézi valaki a TV2-t

Forrás: mfor.hu

A mögöttünk hagyott héten a nézők még az eddigieknél is mostohábban kezelték Andy Vajna csatornáját, és négy olyan hétköznap este is volt, amikor a 18-49 éves korosztály tagjait tekintve a készülékek előtt ülők közül csak alig minden huszadik kapcsolt a TV2-re. Ez pedig igen halvány teljesítmény, ilyen számok a kábeltévékre jellemző - írja az mfor.hu . Nem véletlen, hogy a mostanában egyébként nem különösen erősen teljesítő Cool-nál csupán három este tudott magasabb közönségarányt elérni a kereskedelmi adó, míg a F+ a hét napból hat alkalommal magasabb arányt ért el. Ezek után nem meglepő, hogy az RTL-csoporthoz tartozó kábeltévé heti átlagban is a TV2 fölé tudott kerekedni.A 29. héten főműsoridőben (19-23 óra között) a 18-49-es korcsoportban, az RTL Klub minden estét megnyert, a képernyők előtt ülők 14 százaléka követte a csatorna műsorait.A TV2 nem vitézkedett, az átlagos közönségaránya 6,3 százalék volt. Az RTL erősebb kábelcsatornája, a F+ (6,5% SHR) mg is előzte őket. A Cool (4,1% SHR) stabilizálta a helyzetét. A középmezőnyt fej-fej melletti eredménnyel zárta a Duna TV (2,1% SHR) és a Viasat3 (2,1% SHR).