Atomtemető készül a Mecsekben

A Nyugat-Mecsekben 87 négyzetkilométer területen négy éve folynak kutatások, a nagy aktivitású radioaktív hulladék tárolóhelyét keresik. Boda és további tíz környező település alatt húzódik az az agyagkőzet, melyben biztonságosan el lehet majd helyezni a kiégett fűtőelemeket. A polgármestereket évente tájékoztatják az elvégzett munkákról."Teljesen korrekt. Az a lényege, hogy objektív tájékoztatás legyen, ezért mindennapos kapcsolatban vagyunk és meg tudjuk azokat kapni, melyekre nekünk szükségünk van, hogy mi a lakosok felé továbbítsuk" - mondta Kovács Győző, Boda független polgármestere.A tároló mintegy 500 méter mélyen lesz, Paks II. nagy aktivitású hulladékai is ide kerülnek.Idén másfél milliárd forintot költöttek a kutatásra, a tervek szerint a következő években is ennyi pénz áll majd rendelkezésre. A tároló pontos helyét nagyjából 20 év múlva jelölik ki."Ezek a munkák egymásra épülnek. Tehát a kapott eredményekből tudunk továbblépni. Mondhatnám azt is, hogy egy kutatás eredményeként kapott adatokat összesítjük, annak alapján jelöljük ki a másik, a következő kutatás helyét" - ismertette Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. ügyvezető igazgatója.Az eddig kiégett fűtőelemeket, több mint kilencezer darabot Pakson tárolják, a csarnokot a végleges elhelyezésükig folyamatosan bővítik. A mecseki lerakó a tervek szerint 2060-ban készül el.