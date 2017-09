Átverés a lombikprogram kibővítése

Forrás: MTI-OS

Csupán az eredetileg ígért pénz harmadát, 666 millió forint pluszforrást biztosítanak, és a teljesítményvolumen-korlátot is csak 10%-kal emelik meg. Ha a kezelések száma eléri a korlátot, akkor a pároknak várniuk kell a beavatkozásra, miközben az idő nagyon fontos tényező a kezeléseknél.Az LMP szerint két súlyos hibát is elkövetett a kormány: 7 évig semmit sem tett annak érdekében, hogy minél több gyermektelen, meddő pár vállalhasson gyermeket, és ígérete ellenére nem növelte a finanszírozást.Emellett nem történt állami kapacitásbővítés sem, nem alakult ki egy egészséges arány az állami és magánszolgáltatók között. Ma az eljárások 70-80 százalékát egy magánszolgáltató végzi, miközben az állami kapacitások rendkívül szűkösek.Az LMP szerint a meddő párok valós segítséget érdemelnek: kétszeresére kell emelni a finanszírozást 2 milliárd forint bevonásával, és a meddőségi kezelések esetén el kell törölni a teljesítményvolumen-korlátot. Ezzel valóban csökkenhetnének a várólisták.Emellett állami kapacitásbővítésre is szükség van, hogy mindenki számára hozzáférhetőek és megfizethetőek legyenek ezek az eljárások.