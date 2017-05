Az államháztartás stabil, a kormány elégedett

Forrás: MTI

Ismertette, többlettel zárt áprilisban az államháztartás központi alrendszere, ami 76,6 milliárd forint volt, így az év első négy hónapjának halmozott hiánya 121,5 milliárd forintot tett ki. Ez az áprilisi többlet azt eredményezi, hogy az elmúlt 15-20 év legkedvezőbb költségvetési adata valósult meg az első négy hónapban - mutatott rá.Kitért arra, hogy az uniós módszertan szerinti hiánycél biztonsággal teljesíthető, ezt a hazai és nemzetközi elemzők is így látják. Az államháztartás stabilitása a kiszámíthatóságot mutatja a befektetők felé, ezáltal lehet olcsóbb az állampapírok finanszírozása, és egyre több vállalkozó mer beruházás mellett dönteni, ami pedig a gazdaság és a foglalkoztatottság bővülését hozza - mondta.Hozzátette, az első negyedéves kedvező adatokban szerepet játszott a kedvező alappálya, mivel a magyar gazdaság 2013 óta az uniós átlag felett bővül. A tavaly novemberi bérmegállapodás, ami jelentős minimálbér-, és szakmunkás minimálbér-emelkedést hozott, azt eredményezte, hogy a fogyasztás bővült. Ezzel az általános forgalmi adó bevételek 46 milliárd forinttal emelkedtek, a nagyobb foglalkoztatás, béremelkedés miatt a kapcsolódó adó-, és járulékbevételek is nőttek. Kizárólag az szja-bevételekből 47 milliárd forinttal több folyt be, mint tavaly az első négy hónapban, a családi kedvezmények bővülésével együtt is.A gazdaság bővülése, a foglalkoztatás növekedése mellett az adócsökkentésekkel együtt jövőre is tartható az államháztartás stabilitása, 2018-ban is csökkenhet az államadósság - húzta alá.