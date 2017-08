Az aranyember nem lassít

Soros kezében a katolikus egyház is?

Közel fél évvel ezelőtt Mészáros nagyjából 30 cégének összesen 12 milliárd forint saját tőkéje volt, mostanra viszont több mint 57 milliárd forintot tesz ki a részben vagy egészben az ő tulajdonában lévő cégek tőkéje. Ebben az időszakban mintegy 30 cég került a tulajdonába, amelyek a tavalyi év során több mint 14 milliárd forint profitot termeltek.Az Index azt írja: a legnagyobb bővülést a két tőzsdei óriás, az Opus Global és a Konzum megvásárlása és folyamatos hizlalása hozta. Ezeken keresztül terjeszkedik leginkább a magyar gazdaság egyre több szegmensében.Az Opimus és a Konzum jelenleg legalább 20 cégben bír valamilyen részesedéssel. Ezeknek a cégeknek a nyeresége nem mind Mészároshoz folyik be, az "oligarcharészvények" olyan népszerűek a Budapesti Értéktőzsdén, hogy a Konzum árfolyama egy év alatt 3262 százalékkal emelkedett. A Bloomberg szerint ezzel a világ legjobban teljesítő értékpapírja volt idén.Az Opimusszal együtt Mészáros egy exportra termelő versenyképes ipari vállalathoz, a Wamsler Zrt-hez is hozzájutott, a Konzum pedig nemrég egy olyan cseh cég leányvállalatában lett többségi tulajdonos, amely többek közt atomerőművekben végez mérnöki munkákat. A Konzum Befektetési Alapkezelő 49 százalékos tulajdonos lett az ország egyik legnagyobb bankjában, az MKB-ban, amely a TV2-nek és a Mészáros tulajdonában lévő Mediaworksnek is jelentős hitelt nyújtott.Üzlettársainak érdekeltségei még 44 milliárd forintnyi tőkét adnak a Mészároshoz köthető hálózat gazdasági súlyához - írja az Index.