Az ATV-ben ütötte egymást Tvrtko és az MSZP-s politikus

A Fidesz szavazók többsége is elutasítja Putyint

Szerző: Frey

Hogy mennyire barátságtalan volt a légkör a kérdező, és a válaszoló között, azt az is jelzi, hogy Harangozó ma reggel a következő szöveget írta ki Facebook oldalára:"Tegnap este a TV2 Mokka vendége lehettem az ATV-n. "Beszélgető partnerem" Vujity Tvrtko."A politikus vélhetően kivívta ezzel a népszerű műsorvezető haragját. Egyébként arra utalhatott, hogy Tvrtko szinte végig arról faggatta, hogy miért baj az, ha Putyin Magyarországra jön, hiszen ő mégiscsak a világ egyik legjelentősebb személyisége.Harangozó ezzel szemben arról akart beszélni, hogy semmit nem tudunk Putyin érkezésének igazi okáról. Merthogy a dzsúdó VB megnyitójára nyilván nem jöhetett, hiszen több órával annak lezárása után érkezett a Papp László Sportarénába.A beszélgetés hangulata percről percre feszültebb lett, egyre komolyabbá vált a verbális összecsapás.Ennek csúcspontján Harangozó visszakérdezett: "nem tudom, velem beszélget?".A hangulat később sem javult, Harangozó Paksról akart beszélni, Tvrtko pedig arról, hogy mi a baj Putyin látogatásával. Harangozó szerint normális országban ez nem lenne baj, de mi nem abban élünk.Tvrtko azzal vágott vissza, hogy ezt a nem normális kormányt simán megválasztották 2014-ben. Ha változást akarna a nép, akkor most nem a Fidesz vezetné az országot.Az MSZP-s szerint a Fidesz becsapta az országot sok dologgal, például a titkos paksi szerződések kapcsán.Azután jött egy kis szájkarate. Harangozó: a kérdést, magát nem illik minősíteni! Tvrtko: hagyja meg nekem a kérdezés jogát legyen szíves...Annak idején Kálmán Olgát hasonló beszélgetés közben otthagyta Pokorni Zoltán. Harangozó ezúttal maradt, de a hangulat nem lett barátságosabb.Az MSZP-s politikus oldalán a kommentelők azóta is "osztják" Tvrtkot. Ő egyébként eddig nem kommentálta Harangozó bejegyzését.A riport megtekinthető itt.