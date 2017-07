Az auschwitzi koncentrációs táborból lopott tárgyakat

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Kfar Szabán működő Bét Berl főiskola művészeti tanszékének hallgatója, Rotem Bides néhány napja a Jediót Ahronót című újságnak adott interjújában azt mesélte, hogy a táborból hozta el a zárókiállításán általa bemutatott tárgyak egy részét.A 27 éves diák elmondta a lapnak, hogy nagyszülei holokauszttúlélők voltak, egyik nagypapája Auschwitzban szabadult fel, és ő maga hatszor látogatott el a Lengyelországban lévő második világháborús koncentrációs és haláltáborokba.Az ott talált tárgyakat is kiállításába foglalta, üvegcserepeket, kis tálakat, fémcsavarokat, földet, vizet a folyóból, ahová az áldozatok hamvait szórták, és egy táblát, amely a látogatókat arra kéri, hogy semmit se vigyenek el magukkal."Mindig úgy éreztem, hogy Lengyelországban van a kiállításom nyersanyaga, nem Izraelben"- nyilatkozta."Emberek millióit ölték meg egy bizonyos ország bizonyos rezsimének morális törvényei miatt.Ha ezek a szabályok, én is eljárhatok a saját szabályaim szerint" - indokolta a tárgyak eltulajdonítását az interjúban a végzős művészhallgató, és hangsúlyozta, hogy nem bánta meg tettét.Az újságcikk megjelenése után az auschwitzi emlékmúzeum igazgatója bejelentette, hogy panaszt emel a lengyel főügyésznél és Izrael varsói nagyköveténél a lopás miatt.A főiskola is eltávolította a negyven diák alkotásait bemutató kiállításról a lopott tárgyakat, és szerdán fegyelmi bizottság elé idézete Bidest.Ott a Háárec értesülése szerint azt mondta, hogy valójában mégsem a tábor területéről, hanem csak mellőle hozta el a kiállított tárgyakat, s kifejtette, hogy szavait az újságíró megmásította.Rotem Bides a főiskolához benyújtott magyarázó levelében bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott az eredeti újságcikk tartalma.Ezek után a főiskola megengedte a teljes, eredeti kiállítás bemutatását. Egyik tanára szerint a diáknak a róla megjelent cikkel még a kiállítás megnyitása előtt sikerült felhívnia a figyelmet munkájára, és sikerült gondolkodásra késztetnie az embereket.