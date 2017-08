Az éjszakai támadót akár meg is ölhetjük

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

Kónya István, a Kúria elnökhelyettese nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a jogos védelmi helyzet mai szabályairól, amelyek láthatóan nemcsak a laikusok számára zavarosak, de az alsóbb bírósági szinteken is sokféle döntést eredményeznek.Egy konkrét ügyről a legfelsőbb bírói fórum tisztségviselője a következőket mondta el.Az eset lényege, hogy egy község utcájában éjszaka a hazafelé tartó terheltet egy másokkal korábban konfliktusba keveredett fiatalember ok nélkül, váratlanul, hátulról megrúgta, majd amikor az megfordult, ököllel arcon ütötte, és további tettlegességgel fenyegette. Ekkor a megtámadott kést rántott, és mellkason szúrta támadóját, amitől az rövid idő alatt, kórházba szállítás közben meghalt.A megtámadott férfi előtte sem a szóváltásban, sem a tettlegességben nem vett részt, és minden, a helyszín közelében történt nézeteltéréstől elhatárolta magát.Kónya emlékeztetett arra, hogy éjjel fél 2 és 2 között érte személy elleni támadás.A nem jogerős bírósági ítéletek belementek abba a képtelenségbe, hogy megpróbálták megmagyarázni, hogy az éjszaka miért nem éjszaka. Az egyikben született egy nagyon mesterkélt indoklás a látási viszonyokról, és arról, hogy volt közvilágítás.Viszont a közvilágítás működése a napszak tényszerűségét nem befolyásolja.A megváltoztatott ítéletek indokolásai tévesen az arányosságot is fejtegették, amelyre a hatályos szabályozás mellett törvényes lehetőség már nem volt - mondta a magas beosztású bíró.Az ügyben több, egymással olykor ellentétes ítélet született. Kónya megjegyezte, egy ügyben egy ítélet létezik, mégpedig a jogerős, függetlenül attól, hogy az ügy hány bírósági szintet járt meg.Ezt az ügyet a Kúria felülvizsgálati eljárásban a legmagasabb szinten zárta le. Előtte két eljárásban a törvényszék és az ítélőtábla járt el.A Kúria a terhelt javára bejelentett ügyészi felülvizsgálatot találta alaposnak, és hozott a törvénynek megfelelő felmentő ítéletet.Az alsóbb bíróságok büntethetőségi akadályt el nem ismerő döntései olyan joggyakorlatot és szemléletet tükröznek, amelytől el kell szakadni.Nehezíti a szemléletváltást, hogy a hozzáférhető jogmagyarázatok jelentős része egy korábbi ítélkezési gyakorlathoz igazodik - nyilatkozta a Kúria elnökhelyettese.