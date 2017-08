Az elhazudott középosztály

Magyarországon sajnos épp ellentétes irányba haladnak a folyamatok. Relatív értelemben nem szűk a magyar jövedelmi középréteg de, az európai átlaghoz képest, az abszolút - vásárlóerő-paritáson alapuló - jövedelmi viszonyokat nézve azonban elszomorító a magyar helyzet. S ez a lényeg!

Széles és stabil, gazdaságilag, kulturálisan és szociológiailag is középosztállyal rendelkező társadalmaknak alaposabb érdeke fűződik a demokratikus berendezkedés fenntartásához, mint az oligarchikus, nagyobb egyenlőtlenségekkel jellemzett társadalmaknak!

Szerző: Korózs Lajos

Sehol nincs szükség kiigazításra. Sőt szakszervezetekre sem. A társadalom gerincét adó középosztály erős, s az alul lévők fokozatosan zárkóznak fel.A múlt héten írtam arról, hogy igazából csak a felül lévők reálpozíciója/jövedelme emelkedett radikálisan, s ez húzza fel az átlagkeresetek emelkedését. Most a TARKI elemzését hívom segítségül a középosztály jelenlegi helyzetének elemzéséhez.A kutatási anyag a következőket írja: "Relatív értelemben nem kirívóan rossz a helyzet a magyar népesség kb. egyharmada található a szűk értelemben vett középső jövedelmi sávban, ami nagyobb arány, mint amit az európai országok többségében találhatunk, de...!Én most a de-t veszem górcső alá. s ezek szerint, a széles és stabil középosztály megléte elemi érdeke egy országnak. Ez mind gazdasági, mind társadalmi stabilitási szempontból rendkívül fontos.Amikor adatokat elemzünk, akkor szeretem rövid módszertannal is megismertetni az olvasókat. Most is ezt teszem. Ahogy a múltkor felhívtam a figyelmüket a KSH módszertani trükkjeire most is ezt teszem (ti. nem csökkent felére a szegény gyerekek száma egyik napról a másikra, csak megváltoztatták a definíciót). A Kormányzati Statisztikai Hivatal (én így hívom őket) szerint legjobb recept, ha valamit nem akarsz bevallani: változtass definíciót, vagy módszertant!Nézzük, szerintük mi a jövedelmi középosztály definíciója? Kiadványuk szerint módszertani megfontolások miatt a magyar háztartások jövedelmi besorolásakor a "középosztály" helyett a "jövedelmi középréteg" megnevezést használja. Amibe a jövedelemeloszlás középértékétől 20%-kal feljebb, illetve lejjebb levőket sorolja.- Kinek ennél kevesebb van, de még a szegénységi küszöb (a medián jövedelem 60%-a) fölötti jövedelemmel rendelkezik, azt az "alsó jövedelmi középrétegbe" sorolja.- Azokat, akik a medián jövedelem 120%-a és 200%-a közötti jövedelemmel rendelkeznek "felső jövedelmi középréteghez" tartozónak nevezi.- Végül pedig, akik a medián 200%-ánál több jövedelemmel rendelkeznek, a "jómódú" csoport tagjának számítanak.A rendszerváltás óta különböző kutatási anyagokat és statisztikákat elemezve (KSH Háztartás Panel, TARKI Háztartás Monitor, KSH Jövedelem Felvétel) a következő megállapításokra jutotta:Az egyes jövedelmi rétegek részaránya a teljes népességben kapcsán világos, hogy szegények száma egyértelműen növekedett, különösen 2012-es drasztikus Orbáni intézkedések kapcsán. A alsó közép és a középréteg szűkült!Az összes jövedelmi rétegek részaránya az összes jövedelmekből kapcsán: A szegények, alsó közép és a középrétegek részaránya szűkült. Kiugró növekedése volt a felső középnek 2012-ben, nagyjából annyival, amennyivel az alul lévőktől elvettek.- Orbán kormányzásának közepére a magyar népesség körülbelül háromnegyede tartozott a medián 60%-a és 200%-a közötti jövedelemsávba.- Ebből körülbelül 16% volt az "alsó- közép" (medián 60%-a és 80%-a között), 32% a "közép-közép" (a medián 80%-a és 120%-a között) és mintegy 28%-a a "felső-közép" rétegek (a medián 120%-a és 200%-a között) aránya.- Míg a jövedelmi szegények 1987-ben a magyar népesség mintegy 10%-át tették ki, és ez a csoport az összes háztartási nettó jövedelem mintegy 4%-ával rendelkezett, addig 2014-ben (akkor a teljes népesség mintegy 18%-át kitevő) jövedelmi szegények az összes jövedelem 7%-át tudhatták magukénak.A jómódúak aránya a vizsgált időszak alatt összességében nem változott, jövedelmi részesedésük viszont 13%-ról 16%-ra nőtt.- A szerző ugyanakkor megjegyzi, hogy hogy ez a koncentráció nyilvánvalóan jelentősen alábecsültnek tekinthető.- Alapos a gyanú, hogy a jövedelmi ranglétra legtetején elhelyezkedő háztartások mintegy 2-3%-a az összes jövedelem több mint 20%-ával rendelkezik.- Elgondolkodtató, hogy a középső jövedelmi rétegek mérete 40%-ról 32%-ra, jövedelmi részesedésük pedig 35%-ról 29%-ra esett ugyanebben az időszakban, vagyis a rendszerváltás óta nem épp kedvező irányba mozdult el a társadalom szerkezete, ugyanis pont a stabilitásban kulcsfontosságú szerepet játszó középosztály épült le a vizsgált időszakban.- Ez azonban nem minden, ugyanis - mint ahogy feljebb már szó volt róla - attól még, hogy valaki a jövedelmi rangsor közepén van, nem jelenti azt, hogy a szociológiai értelemben vett középosztálynak is a tagja.- Ha a középosztályba tartozás megállapításához egy EU által is ajánlott mérőszámot használunk, akkor még sokkolóbb eredményt kapunk a magyar helyzettel kapcsolatban, ezen értelmezés szerint ugyanis csak akkor tekinthető valaki, ha például megfelelő nagyságú vagyonnal és megtakarítással rendelkezik ahhoz, hogy a család adott esetben képes legyen váratlanul felmerülő kiadások fedezésére anélkül, hogy ettől megrendüljön az anyagi biztonsága.- A fenti számok jól mutatják, hogy a magyar társadalom szerkezetében alapvető torzulás tapasztalható: nagyon jelentős az alacsonyan képzett, nélkülözésben élő csoportok aránya, kevesen vannak viszont azok, akik elég megtakarítással és folyó jövedelemmel rendelkeznek egy középosztályos kiadási szerkezet megfinanszírozásához, ráadásul nem is a társadalmi ranglétra közepén vannak!- Egymást követő szociológiai vizsgálatok szerint ez utóbbi, tehetősebb csoport (a szociológiai értelemben vett középosztály) valahol ott kezdődik, ahol a népesség jövedelemmel mért alsó kétharmada (és ezzel a jövedelmi középréteg is) véget ér.Vannak olyan országok, ahol jóval szélesebb ez a csoport. A magyar jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke nem kirívóan nagy. Túlzott optimizmusra azonban azért nincs ok, ha ennek a rétegnek a vásárlóerejét hasonlítjuk össze más európai országok középrétegével, sokkal borúsabb képet kapunk. Ez persze nem meglepő annak tudatában, hogy a magyar társadalmat - alapvető torzulás jellemzi.Egy fontos megállapítás: