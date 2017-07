Az elitélteknek dolgozni kell a fogvatartásukért

Forrás: MTI / Sztárklikk

Kontrát Károly köszöntőjében azt mondta, hogy a most végzettek hozzájárulnak Magyarország rendjének megőrzéséhez és a társadalom biztonságérzetének fenntartásához.Hozzátette, hogy most több mint 400 büntetés-végrehajtási felügyelő fejezte be tanulmányait a férőhelybővítési program keretében indított képzésen, de összesen 2500 hivatásos felügyelő kerül majd be a rendszerbe.Az államtitkár szólt arról, a kormány célja, hogy a börtönökben tapasztalható túlzsúfoltság megszüntetésére új büntetés-végrehajtási intézetek épüljenek, ezáltal a szervezet megfeleljen minden jogszabálynak és uniós előírásnak.Kontrát Károly közölte, a korábbi baloldali kormányok leépítették a büntetés-végrehajtási intézetek munkalehetőségeit, és lehetővé tették, hogy az elítélteknek ne kelljen dolgozniuk.A jelenlegi helyzetről azt mondta, hogy mára a fogvatartottak 91 százaléka dolgozik, megtermelve ezzel fogva tartásuk költségeit.A fogvatartottak így értéket állítanak elő, szakmát tanulnak és szabadulásuk után könnyebben válnak a társadalom hasznos tagjává - fűzte hozzá.Az elmúlt időszak kiemelkedő kormányzati eredményének nevezte az államtitkár, hogy megalkották az új büntetés-végrehajtási kódexet, amely új alapokra helyezte a büntetés-végrehajtást.Kiemelt hangsúlyt kapott a reintegrációs tevékenység és a fogva tartási munkáltatás. A cél az önfenntartó fogva tartás megvalósítása - hangsúlyozta Kontrát Károly.Az államtitkár kitért arra, hogy kiemelkedő vívmány a 2015-től életbelépő rendészeti életpálya is, amely a biztos jövőkép és a kiszámítható előmeneteli rendszer mellett meghozta a megérdemelt anyagi megbecsülést a szakterület dolgozóinak. Hozzátette: az eddigi munkájuk beérett, mert a rendészeti szakterület vonzó lett a fiatalok számára.A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának közlése szerint az új börtönök leendő munkatársainak toborzását tavaly indították el, eddig több mint hatezren jelentkeztek.Az idén januárban 475-en kezdték meg tanulmányaikat a budapesti és a nyíregyházi képzési helyszínen, és 411-en tettek sikeres szakmai vizsgát.