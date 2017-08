Az emberminiszter zsarolja a kórházigazgatókat

Forrás: nepszava.hu

Azok közül, akik már olvasták a Balog Zoltán miniszter által aláírt szerződést, többen meglepődve észlelték, hogy az évek óta hivatalban lévő főigazgatók augusztustól "csak" három hónapos próbaidővel folytathatják vezetői munkájukat. Továbbá az is meglehetősen ködös, hogy pontosan mennyi ideig tölthetik majd be posztjukat. Népszavának nyilatkozó egyik érintett szerint a főigazgatói pályázatok lebegtetésének kérdése aligha tekinthető másnak, mint a kórházvezetők zsarolásának. "Aki jól viselkedik, az maradhat, a többinek mennie kell, aki pedig nem értene a szép szóból, annak három hónapos próbaidőt is szabtak a meghunyászkodásra."