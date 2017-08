Az enyészeté lesz Rákosi belvárosi atombunkere

Forrás: Bors

Pereg róla a vakolat, hatalmas repedések húzódnak rajta, egész falrészek hiányoznak belőle, a tető ritkás, az ott élők szerint egyenesen életveszélyes a ház - írja a Bors . A Parlamenttől háromszáz méterre, a Belváros patinás közegében lesz az enyészeté Rákosi Mátyás legendás atombunkerének épülete, amit a titkos lejáró bejáratának elfedésére építettek még 1952-ben. A magára hagyott négyemeletes épület díszes homlokzata sincs jó állapotban.A Steindl Imre utca 12. szám alatti ház belső udvarán egy tíz méter magas betonhenger áll, azon át lehet lesétálni a lépcsőfokokon a föld gyomrába, tizenhat emelet mélybe. Ott a lift is, ami akkoriban Európa leggyorsabb liftjének számított. A mára hajléktalanok tanyájává vált épületről most a Hulladékvadász blog készített felvételeket. Tapasztalataik szerint legalább öt éve romlik nagyon látványosan az épület állapota.Rákosi egykori bunkere miatt ritka értékes a ház, de mintha a rendszerváltás óta el lenne átkozva. Először a Pest megyei önkormányzaté lett, majd az MDF egyik pártépületeként is funkcionált. Egy spanyol cég 2008-ban megvette, és huszonhét lakásos társasház kialakítását tervezte, de közbeszólt a gazdasági válság. Táblájuk azóta is ott lóg az épületnél, de már sem telefonon, sem másként nem elérhetők.Az V. kerületi önkormányzat még 2015 decemberében hozott határozatot, amiben kötelezte a tulajdonost az épületszerkezet veszélyes állapotának helyrehozására, de ez azóta sem történt meg.