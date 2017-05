Az euró lehet Orbán egyik menekülési útja

Portfolio

Forrás: Napi.hu

Az elemzés legfontosabb üzenete, hogy mind a négy ország esetében az uniós tagság jelentős pozitív szerepet játszik a hitelminősítésben, vagyis az EU nélkül könnyen lehetne rosszabb a besorolás. link " target="_blank">szerint a Fitch kiemeli, hogy a menekültválság kapcsán a V4-ek közösen utasították el a nyugati tagállamok álláspontját, emiatt pedig egyes tagállamok válaszokat követelnek. Ezek ugyan még nem jutottak el konkrét lépésekig vagy szankciókig, de a cég közgazdászai szerint van arra esély, hogy az eddigi pozitív viszony megváltozik majd az EU és a V4-ek között.Ha nem is lesz szó kilépésről, a V4-ek számára már az is negatív lenne, ha megvalósulna a kétsebességes Európa ötlete, amiben ők kiszorulnának a perifériára.Nyugat-Európában egyre inkább úgy tűnik, hogy a kétsebességes modell támogatói kerülnek többségbe. Legutóbb a francia elnökválasztást nyerte meg Emmanuel Macron, aki ennek az elképzelésnek nyíltan a támogatója. Éppen az ő győzelme aggaszthatja a lengyel és a magyar kormányt, ugyanis ha Macron elképzelései valósulnak meg, az jelentős befolyásvesztéssel járna számunkra.Magyarország álláspontja az, hogy a kétsebességes Európa az unió végét jelentené.Macron közös eurózónás költségvetést és pénzügyminisztert is szeretne, a lengyelek szerint viszont ez azzal járna, hogy kevesebb támogatás jutna az eurózónán kívüli tagállamoknak, márpedig az utóbbi években sem Lengyelország, sem pedig Magyarország nem rohant csatlakozni a valutaövezethez.Ha valóban létrejön a kétsebességes Európa, akkor az egyetlen menekülőút az lehet, ha Lengyelország és Magyarország rászánja magát, és csatlakozik az eurózónához. Macron egyik tanácsadója ugyanis a közelmúltban nyitva hagyta ezt a kiskaput, amikor úgy fogalmazott, hogy az euró reformja nem zárja ki új tagállamok csatlakozását - írja a portál.