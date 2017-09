Az Irma felmérhetetlen pusztítást végzett

Forrás: MTI-Sztárklikk

"Mindenütt pusztítás és borzalmak, elég sok szörnyűséget láttam, de ehhez hasonlót még soha" - közölte a láthatólag megrendült uralkodó Sint Maarten fővárosában, Philipsburgban a holland közszolgálati televízióval."A pusztítás mértéke meghalad minden képzeletet" - hangsúlyozta Vilmos Sándor, segítséget ígérve az újjáépítésre.A király később két térségbeli holland külbirtokon, Saba és Sint Eustatius szigetén is látogatást tesz majd, amelyeken noha enyhébben, de szintén végigsöpört a hurrikán.A holland vöröskereszt arról számolt be kedden, hogy becsléseik szerint az Irma nagyjából az egyharmadát elpusztította, a 90 százalékát pedig megrongálta a Sint Maartenen lévő épületeknek."A kár nagyobb, mint korábban gondoltuk" - írta közleményében a szervezet, hozzátéve, hogy a sziget holland részén négy halálos áldozatról tudnak.A helyszínen a holland hadsereg is jelen van, repülőgépekkel és hajókkal látják el a terület lakóit, ötszáz katona pedig rendfenntartói feladatokat végez.A Szent Márton-sziget területe 90 négyzetkilométer, és mintegy 77 ezren lakják. A sziget északi fele Franciaországhoz, a déli Hollandiához tartozik.Az Irma hétfőn trópusi viharrá mérséklődött az Egyesült Államok délkeleti részén.