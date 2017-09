Az MSZP és a DK között már nemcsak harc, hanem éles háború van

Forrás: MTI-Sztárklikk

A politológust az M1 aktuális csatornán vasárnap arról kérdezték, hogy Botka László az MSZP szombati választmányi ülésén egyebek mellett azt mondta, úgy tűnik, nem minden ellenzéki párt akarja leváltani a kormányt, hanem saját politikai túléléséért küzd. Gréczy Zsolt, a DK szóvivője közleményében úgy reagált, Botka a győzelem helyett a vereség forgatókönyvét hozza.Kiszelly Zoltán szerint megismétlik a négy évvel ezelőtti helyzetet, most Botka László szeretne Gyurcsány Ferenc nélküli baloldali összefogást, ahogy akkor Mesterházy Attila akkori MSZP-s miniszterelnök-jelölt és Bajnai Gordon volt kormányfő szeretett volna.Azonban az ellenzék 2013-as október 23-i rendezvényén "belefojtották a szót" Mesterházy Attilába és januárban Gyurcsány "beverekedte magát" az összefogásba - mondta.Jelezte, a DK, amely a bejutási küszöb környékén állhat jelenleg, mindenáron be akar kerülni a parlamentbe, hogy legyen frakciója, hiszen most csak négy képviselőjük ül az Országgyűlésben.