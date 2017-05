Az MSZP megtalálta a forrást a 13. havi nyugdíjra

Vasárnap még Felcsúton is tüntetnek

Korózs Lajos, aki az Országgyűlés népjóléti bizottságának alelnöke is, azt mondta, az MSZP nem megy el szó nélkül amellett, hogy ma Magyarországon emberek százezrei élnek nyomorban.Hozzátette: ma több mint 71 ezer ember van, akinek az öregségi nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot, 148 ezren vannak azok, akiknek a nyugellátása nem éri el az 50 ezer forintot és 331 ezernél több ember van, akinek a különböző járadéka nem éri el az 50 ezer forintot.Korózs Lajos a 13. havi nyugdíj fedezetével kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy nem lehet "bázisszemlélet" vagy "maradványelv" alapján gondolkodni a költségvetésről, vagyis nem lehet, hogy csak az szerepeljen a büdzsében, amely már tavaly is benne volt.Hozzátette: a jelenlegi struktúrában is van fedezet a 13. havi nyugdíjra. Kifejtette: a napokban derült ki, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 637 milliárd forint adótartozást engedett el, az Eximbanknak a keleti nyitásra több száz milliárd forintot biztosítanak, Rogán Antal minisztériuma több mint 20 milliárd forintot költhet el.Tízmilliárdok jutnak kisvasútra, lőtérépítésre, a Miniszterelnökség Várba költözésére több mint 200 milliárd lesz - sorolta.